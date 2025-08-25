El padre de Miguel Uribe lo reemplazará como precandidato en las elecciones de 2026 en Colombia tras su magnicidio

Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado a tiros Miguel Uribe Turbay, tomará el lugar de su hijo como precandidato presidencial de la derecha en las elecciones de 2026 en Colombia, anunció el viernes su partido político.

Uribe Turbay murió la semana pasada por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado en junio, que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política, con cinco candidatos presidenciales acribillados durante la segunda mitad del siglo XX.

«A partir del día de hoy (Uribe Londoño) ingresa al proceso de selección del candidato presidencial», anunció en un comunicado el Centro Democrático, el mayor partido de derecha en Colombia cuyo líder histórico es el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), sin parentesco con la familia Uribe Turbay.

Con 79 años, Uribe Londoño se medirá en campaña con pesos pesados de su sector como las legisladoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia «para escoger un único candidato» entre diciembre de 2025 y enero de 2026, agregó el partido.

Uribe Londoño fue esposo de la afamada periodista Diana Turbay, secuestrada en 1990 por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo de rescate. Para entonces el pequeño Miguel, hijo de ambos, tenía cinco años.

«Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa», dijo en un emotivo discurso poco antes del entierro de su hijo la semana pasada. «Tuve que decirle a un niño (…) con todo el dolor de mi alma la horrenda noticia del asesinato de su madre».

«Esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño», agregó.

Uribe Londoño fue un reconocido empresario cafetero. Entre 1988 y 1990 fue concejal de Bogotá. Es miembro del Centro Democrático desde su fundación en 2013.

Las autoridades han capturado a seis personas vinculadas al asesinato de Uribe Turbay, incluido el tirador de 15 años, y señalan como principal sospechosa a una disidencia de la extinta guerrilla FARC conocida como Segunda Marquetalia.

La tarde del viernes el senador Iván Cepeda, que llevó a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un caso por soborno a testigos, anunció durante un mitín en Pasto (sur) su precandidatura presidencial por el partido oficialista que llevó al actual presidente izquierdista Gustavo Petro al poder.

Uribe Vélez fue condenado este mes a 12 años de prisión domiciliaria por intentar sobornar a exparamilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas, para desvirtuar denuncias que Cepeda había presentado en el Congreso la década pasada.

Una semana después, un juez del Tribunal Superior de Bogotá decidió liberar al exmandatario hasta resolver su apelación antes de que el proceso prescriba en octubre.

