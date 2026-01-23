El palacio «maldito» de Venecia vuelve a ponerse a la venta

4 minutos

Roma, 23 ene (EFE).- El llamado palacio «maldito» de Venecia, el Ca’ Dario, conocido no solo por ser una obra maestra renacentista sino también por las supersticiones que rodean las muertes e infortunios ocurridos entre sus paredes, vuelve a ponerse a la venta después de años de fallidos intentos.

El pasado noviembre, el Corriere del Veneto informó sobre la venta del «palacio maldito» por 18 millones de euros, sin embargo, los propietarios de la propiedad lo desmintieron inmediatamente explicando que habían decidido retirar Ca’ Dario del mercado porque el edificio «necesita mantenimiento».

Ahora, una conocida agencia inmobiliaria ha vuelto a poner en venta el palacio. «Una oportunidad extraordinaria y rara, poseer una verdadera obra de arte: uno de los palacios más famosos e icónicos de Venecia, un verdadero símbolo de historia, arte y prestigio. Ca’ Dario, construido en 1489 por Giovanni Dario, embajador veneciano en la corte del Sultán Mahoma II, es una obra maestra arquitectónica que combina elegancia renacentista, encanto veneciano y refinamiento atemporal», se lee en el anuncio.

Explican que «tras trabajos integrales de restauración que abarcan techo, fachada, cimientos y refuerzos estructurales, el palacio conserva la estructura original de hace 500 años, enriquecida con amplios salones de representación, habitaciones versátiles y detalles históricos de época».

«La residencia ofrece dos plantas nobles principales, una magnífica escalera decorada, una biblioteca, alojamientos de servicio y una terraza panorámica. Los espacios exteriores incluyen un jardín amurallado y un embarcadero privado directamente sobre el Gran Canal, ideal para quienes desean vivir Venecia con estilo y privacidad», añaden.

El precio no se indica pero hasta ahora ha sido imposible vender este palacio al que rodea la superstición.

El actual propietario, representado por una empresa estadounidense, nunca ha querido revelar su identidad desde que lo compró en 2006 y nunca lo ha habitado, ni alquilado, explican los medios italianos.

La lista de desgracias es interminable. Empezando por la hija del primer propietario, Giovanni Dario , secretario del Senado de la República de Venecia, quien en 1485 la entregó como dote a su hija Marietta por su matrimonio con el comerciante de especias Vincenzo Barbaro : él primero se declaró en bancarrota y luego fue apuñalado, ella se suicidó arrojándose al Canal, y poco después su hijo Vincenzo también murió en una emboscada en Grecia.

A principios del siglo XIX, un comerciante de gemas armenio, Arbit Adboll, que lo había comprado a los herederos de la familia Barbaro, se declaró en bancarrota y se vio obligado a vender el palacio a nobles ingleses por una suma irrisoria. A finales del siglo XIX, la maldición comenzó a infectar incluso a huéspedes ocasionales, como el poeta francés de Regnier, recordado en la placa de la plaza: mientras era huésped del palacio en ese momento, enfermó gravemente y murió.

En el siglo XX, la serie más impresionante y frecuente de desgracias que involucraron a nombres muy conocidos del mundo del arte, las finanzas y el entretenimiento, tanto que finalmente disuadieron al director Woody Allen de finalizar las negociaciones de compra que parecían selladas para la transferencia del palacio después de la trágica muerte de su entonces propietario Raoul Gardini , quien se suicidó en 1993 después de su participación en el escándalo de Tangentopoli, la financiación ilegal de los partidos.

En la década de 1960, el mánager del grupo de rock The Who, Christopher «Kit» Lambert, adquirió el palacio y se trasladó a Venecia, donde se volvió dependiente de las drogas y terminó con su fortuna y su carrera.

Años después, el bajista del mismo grupo, John Entwistle, pasó una semana de vacaciones en Ca’ Dario, donde murió repentinamente de un infarto, sumando una tragedia más a la larga lista de sucesos fatales. EFE

