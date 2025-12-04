El Palacio Pitti de Florencia exhibe el mobiliario regio de las dinastías Medici y Saboya

2 minutos

Roma, 4 dic (EFE).- El Palacio Pitti de Florencia (centro de Italia) exhibe dieciséis piezas inéditas del mobiliario regio de las dinastías Medici, Lorena y Saboya en una muestra que refleja tres siglos, del XVII al XIX, de diseño interior en las cortes italianas.

La muestra, ubicada en el primer piso del histórico palacio, reúne poltronas ceremoniales, piezas de porcelana de Sèvres y objetos de importación china, además de obras emblemáticas que ilustran la creatividad de los artesanos de cada época, informó este jueves la galería florentina en una nota de prensa.

Entre las piezas más destacadas se encuentra la célebre mesa plegable de Giovanni Socci, un delicado reclinatorio incrustado con piedras preciosas firmado por Leonardo van der Vinne y un singular gabinete que reproduce en miniatura el propio Palacio Pitti.

La exposición traza la evolución del gusto cortesano desde el barroco y la ebanistería con piedras duras de los Medici, pasando por el refinamiento neoclásico introducido por los Lorena, hasta el estilo imperial impulsado por la hermana de Napoleón, Elisa Baciocchi, durante la dominación francesa.

Finalmente, los Saboya son los responsables de la última renovación estética del palacio, ya que desarrollaron un particular eclecticismo basado en la síntesis de las «maneras» del pasado, logrado mediante una mezcla despreocupada de piezas antiguas y nuevas.

Muchos de estos muebles pasaron posteriormente al Palacio del Quirinale en Roma, integrándose en el patrimonio de la Presidencia de la República italiana y prolongando así la historia del mobiliario regio más allá de Florencia.

Según el director de la Galería Uffizi, Simone Verde, la nueva sección busca facilitar la comprensión de la historia del palacio para los visitantes.

«Es una contribución a la comprensión del palacio. Quien atraviese este espacio podrá observar con mayor atención el patrimonio mobiliario de las salas que recorrerá después», afirma en el comunicado difundido por el museo.

Asimismo, Verde subrayó la necesidad de reivindicar las artes decorativas como un terreno creativo al mismo nivel que las demás formas de arte, destacando el valor cultural y artístico de estas piezas muchas veces olvidadas por las jerarquías académicas tradicionales. EFE

mla/sam/jgb

(foto) (vídeo)