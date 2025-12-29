El papa agradece la sensibilidad por los pobres de una parroquia de Alcalá de Henares

Ciudad del Vaticano, 29 dic (EFE).- El papa León XIV ha recibido este lunes en audiencia a un grupo de peregrinos de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de la localidad española de Alcalá de Henares y ha apreciado su atención hacia los más desfavorecidos.

Durante el encuentro en el Palacio Apostólico del Vaticano el pontífice agradeció el legado de San Tomás de Villanueva, un fraile agustino y obispo en la España del siglo XVI que conoce muy bien y del que conserva una reliquia en su cruz pectoral.

Entre otras cosas, ante los peregrinos llegados a Roma por el Año Santo, destacó su «profunda interioridad» y su «laboriosidad», aspectos a su parecer importantes en un mundo como el actual, que «parece ofrecernos todo de manera cada vez más rápida y fácil».

«Su sobriedad y sencillez, su trabajo abnegado —sobre todo en el ámbito universitario— y su celo apostólico nos llevan a pensar que debemos reconocer los talentos que hemos recibido y ponerlos al servicio de la comunidad, con esfuerzo y dedicación, para que se multipliquen en favor de todos», animó el pontífice.

Por último, León XIV subrayó el amor a los pobres de San Tomás de Villanueva, lo que le supuso el título de ‘limosnero de Dios’, y agradeció que en su parroquia se siga su ejemplo.

«Me han compartido que en su parroquia este aspecto está muy presente, en gestos y obras concretos. Les agradezco esta sensibilidad», terminó el pontífice estadounidense. EFE

