El papa canonizará a los dos primeros santos de Venezuela

El papa León XIV canonizará este domingo a los dos primeros santos venezolanos: José Gregorio Hernández, conocido como el «médico de los pobres», y a la monja Carmen Rendiles.

El hito se celebrará en Venezuela con misas y vigilias durante la madrugada del domingo. En plena noche de Caracas, fieles católicos rezaban y encendían velas en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.

Junto a los dos venezolanos, serán también canonizados el antiguo «sacerdote satánico» italiano Bartolo Longo; el primer santo de Papúa Nueva Guinea, Peter To Rot; el obispo armenio Ignazio Choukrallah Maloyan, y las monjas italianas Vincenza Maria Poloni y Maria Troncatti.

La solemne ceremonia se llevará a cabo en la plaza de San Pedro con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones.

La canonización es el último paso hacia la santidad en la Iglesia católica, después de la beatificación.

Se requieren tres condiciones para ser canonizado. La más importante es haber realizado al menos dos milagros. Además, el nuevo santo debe llevar fallecido al menos cinco años y haber llevado una vida cristiana ejemplar.

Carmen Elena Rendiles, quien se convertirá en la primera santa venezolana, fue una monja nacida sin brazo izquierdo que superó su discapacidad para fundar la Congregación de las Siervas de Jesús antes de su muerte en 1977.

José Gregorio Hernández Cisneros, por otro lado, fue un laico fallecido en 1919. Nació el 26 de octubre de 1864 en las montañas de la pequeña población andina de Isnotú, estado Trujillo, en una Venezuela entonces rural.

Tras viajar a Caracas para estudiar, se graduó de médico en 1888. Fundó la Academia Nacional de Medicina y combatió la mortífera epidemia de gripe española, que mató al 1% de la población del país.

De bigote y expresión serena, vestido con impecable traje, corbata y sombrero, el milagroso doctor atendió en vida de forma gratuita a pacientes pobres y, si hacía falta, les daba dinero para medicinas.

Su imagen está tatuada en la cultura popular de Venezuela, donde los más devotos no solo lo veneran, sino que imitan su vestimenta como un acto de fe.

El doctor es un referente para la «gente de a pie, de la gente humilde», dice a la AFP el padre Wililardo Álvarez, párroco del estado de Carabobo, donde se construye una estatua de nueve metros del nuevo santo.

– El «sacerdote satánico» –

De los siete nuevos santos de este domingo, tres son mujeres.

Además de Rendiles, serán canonizadas Vincenza Maria Poloni, fundadora en el siglo XIX del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona, y Maria Troncatti.

Esta monja de las Hijas de María Auxiliadora llegó en la década de 1920 a Ecuador para dedicar su vida a ayudar a la población indígena del país.

El pontífice también proclamará santo al «sacerdote satánico», Bartolo Longo (1841-1926). Tras pasar durante su juventud por una etapa ocultista y profundamente anticlerical, este abogado italiano se reincorporó a la fe católica y fundó el Santuario de la Beata Virgen del Rosario de Pompeya.

Papúa Nueva Guinea celebrará su primer santo, Peter To Rot, un catequista laico asesinado durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial.

También murió asesinado, en este caso por las fuerzas turcas en 1915, el obispo armenio Ignazio Choukrallah Maloyan.

Esta será la segunda canonización del papa estadounidense y con nacionalidad peruana desde que fue nombrado líder de la Iglesia católica el pasado 8 de mayo.

El mes pasado, proclamó santos a los italianos Carlo Acutis, un adolescente apodado «el influencer de Dios» fallecido en 2006, y a Pier Giorgio Frassati, considerado un modelo de caridad que murió en 1925, a los 24 años.

