El papa convoca a presidentes de los obispos de todo el mundo para hablar de la familia

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Ciudad del Vaticana, 19 mar (EFE).- El papa León XIV ha convocado el próximo octubre a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para una reunión inédita con el objetivo de abordar «los cambios» en la familia.

«Teniendo en cuenta los cambios que siguen afectando a las familias, he decidido convocar en octubre de 2026 a los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, con el fin de llevar a cabo, en un clima de escucha mutua, un discernimiento sinodal sobre los pasos que hay que dar para anunciar el Evangelio a las familias hoy», anunció este jueves el pontífice en una carta en ocasión del décimo aniversario de la exhortación apostólica ‘Amoris laetitia´.

Aunque el papa no cita los temas que se abordarán ni da detalles de cómo se celebrará la reunión, en la carta reitera la necesidad de la Iglesia de recordar «a las jóvenes generaciones» que «debemos aprender a evocar la belleza de la vocación al matrimonio precisamente en el reconocimiento de su fragilidad».

«También debemos sostener a las familias, particularmente a aquellas que sufren tantas formas de pobreza y violencia presentes en la sociedad contemporánea», se lee en la carta de León XIV.

«Nuestra época está marcada por rápidas transformaciones que, incluso hoy más que hace diez años, hacen necesaria una especial atención pastoral a las familias, a las que el Señor confía la tarea de participar en la misión de la Iglesia de anunciar y dar testimonio del Evangelio», escribe el papa estadounidense.

Esta cita marca un nuevo paso en el estilo de León XIV, que ya explicó que quería una Iglesia «más participativa» en el consistorio extraordinario convocado los pasados 7 y 8 de enero de 2026, también con la decisión de convertir este tipo de encuentros en una cita recurrente, al menos anual, para asesorar al pontífice en su gobierno. De hecho, se avanzó la intención de celebrar otro en junio y organizar uno más amplio en 2027.

El papa insistió en la unidad y en evitar “agendas personales o grupales”, subrayando su voluntad de escuchar a todos los purpurados.

En una línea similar, el fallecido papa Francisco convocó una reunión sin precedentes del 21 al 24 de febrero de 2019 en el Vaticano con los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para abordar la prevención de los abusos a menores y adultos vulnerables. EFE

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