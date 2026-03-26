El papa designa a un obispo de una diócesis australiana poco conocida como jefe jurídico del Vaticano

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El obispo de una diócesis costera poco conocida de Australia se convertirá en el principal asesor jurídico del papa León XIV, un cargo crucial en el Vaticano, informó la Iglesia católica.

El pontífice nombró al obispo de Broken Bay, Anthony Randazzo, para dirigir el departamento jurídico de la Santa Sede, aseguró el miércoles la Oficina de Prensa vaticana.

Ese organismo es responsable de interpretar las leyes de la Iglesia y también ha asesorado a su cúpula sobre la respuesta a los casos de abuso sexual.

Como jefe del Dicasterio para los Textos Legislativos de la Iglesia, Randazzo supervisará el poderoso departamento encargado de «salvaguardar» el derecho canónico.

Nacido en Australia de padres migrantes italianos, ha pasado los últimos cinco años al servicio de una feligresía repartida por las idílicas playas del norte de Sídney y la Costa Central de Nueva Gales del Sur.

Randazzo, de 59 años e hijo de vendedores de fruta de un barrio periférico, es el australiano de mayor rango dentro del Vaticano desde el difunto cardenal George Pell, quien fue encarcelado por cargos de abuso sexual antes de que sus condenas fueran anuladas en 2020.

«Estoy profundamente agradecido al papa León por la confianza que ha depositado en mí», dijo en un comunicado el religioso, quien estudió derecho canónico en Roma.

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