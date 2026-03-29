El papa en el Domingo de Ramos: «¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!»

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Ciudad del Vaticano, 29 mar (EFE).- El papa León XIV lanzó un fuerte llamamiento a favor de la paz al clamar «¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!» en la homilía de la misa de su primer Domingo de Ramos ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

«Cristo, Rey de la paz, sigue clamando desde su cruz: ¡Dios es amor! ¡Tengan piedad! ¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!», exhortó el papa estadounidense durante la homilía en el día que los católicos recuerdan la entrada en Jerusalén de Jesús. EFE

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