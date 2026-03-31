El papa espera «mucho amor y hospitalidad» en su visita a España en junio

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Castel Gandolfo (Italia), 31 mar (EFE).- El papa León XIV afirmó este martes que espera encontrar «mucho amor, hospitalidad y acogida» en su próxima visita a España, un país donde asegura haber encontrado siempre un pueblo de «muy buena voluntad».

En respuesta a preguntas de EFE sobre sus expectativas para este viaje a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice destacó que en sus visitas a España desde hace más de 40 años siempre ha hallado «un pueblo de mucha fe y de muy buena voluntad».

Y afirmó: «Que lo celebremos también en esta visita».

«Es tiempo de Semana Santa, es un tiempo de reflexión y preparación para vivir la Pascua», respondió a EFE el papa, quien añadió que espera que su próxima visita sea también una «oportunidad para proclamar el Evangelio, el amor de Dios y la cercanía de Dios a todos sus pueblos».

León XIV visitará España del 6 al 12 de junio y recorrerá Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Se trata de la primera estancia de un pontífice en territorio español en quince años, tras el último viaje realizado por Benedicto XVI en 2011. EFE

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