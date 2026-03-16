El papa León XIV será reconocido con la Medalla de la Libertad en Pensilvania

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Nueva York, 16 mar (EFE).- El papa León XIV recibirá la Medalla de la Libertad que concede el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia (Pensilvania, EEUU) en una ceremonia pública el próximo 3 de julio, víspera del 250 aniversario de independencia de Estados Unidos.

El premio reconoce su labor en la promoción de la libertad religiosa y la libertad de conciencia y expresión en todo el mundo, «ideales consagrados por los fundadores de Estados Unidos en la Primera Enmienda de la Constitución», señala un comunicado del Centro, que también ha reconocido con anterioridad al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, (1933-2020), el senador John McCain (1936-2018), el congresista John Lewis (1940-2020), el Dalai Lama o la activista Malala Yousafzai.

El pontífice estadounidense dará su mensaje de aceptación del premio desde el Vaticano.

De acuerdo con el comunicado, la ceremonia, que tendrá lugar frente al Centro teniendo de fondo el Independence Hall, donde se firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de EEUU, reflexionará sobre el significado perdurable de la libertad en un momento histórico de reflexión nacional y destacará el papel central de Filadelfia tanto en la fundación de la nación como en su vida cívica actual.

Robert Francis Prevost, nacido en Chicago (EE.UU.), fue elegido líder máximo de la iglesia católica el 8 de mayo de 2025 convirtiéndose en el primer papa estadounidense, tras lo cual eligió el nombre de León XIV.

«El Santo Padre agradece profundamente al Centro Nacional de la Constitución este prestigioso premio, en un aniversario tan significativo para el pueblo estadounidense, que está llamado a reflexionar sobre los 250 años de su historia, en los que la Constitución de los Estados Unidos y la libertad son sellos distintivos de su herencia para las generaciones futuras», indicó en un comunicado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

La Medalla de la Libertad se estableció en 1988 para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Estados Unidos. Otorgada anualmente, honra a personas y organizaciones que se esfuerzan por garantizar los beneficios de la libertad a personas de todo el mundo. EFE

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