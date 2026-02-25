El papa León XIV visitará España en junio

afp_tickers

1 minuto

EE viajará a España del 6 al 12 de junio para visitar Madrid, Barcelona y las islas Canarias, en lo que será el cuarto viaje internacional del pontífice estadounidense desde su elección el año pasado, anunció este miércoles el Vaticano.

Según el medio oficial Vatican News, el papa visitará primero la capital, Madrid, y luego Barcelona para inaugurar la nueva y más alta torre de la basílica de la Sagrada Familia.

La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que creó la basílica, Antoni Gaudí. El artista catalán fue declarado «venerable» por el Vaticano en 2025, la primera etapa en la vía de la santificación.

Tras su paso por Barcelona, León XIV, que también tiene nacionalidad peruana, tiene previsto viajar a las Islas Canarias.

Este archipiélago español situado frente a las costas del África occidental es un punto clave de la ruta migratoria hacia Europa, una cuestión que preocupa mucho al papa, igual que a su predecesor argentino Francisco.

La última visita de un papa a España se remonta a agosto de 2011, cuando Benedicto XVI viajó a Madrid para las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ).

Será el cuarto viaje al extranjero del papa estadounidense desde su elección en mayo de 2025.

El Vaticano anunció también este mismo miércoles una visita de un día del papa a Mónaco, el 28 de marzo, así como un viaje a África del 13 al 23 de abril que lo llevará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

cmk/bfi/erl/pc/dbh