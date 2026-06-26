El papa llama a «resolver los conflictos como seres humanos y no como animales»

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El papa León XIV llamó este viernes a «resolver los conflictos como seres humanos y no como animales», al inicio del Consistorio de dos días, una reunión con cardenales de todo el mundo.

Esta asamblea a puerta cerrada, destinada a hablar sobre el papel de la Iglesia en el mundo, empezó el lunes por la mañana con una misa presidida por el sumo pontífice en la basílica de San Pedro, y terminará el sábado por la tarde.

En su homilía, León XIV recalcó su mensaje antibelicista y lamentó que «las tensiones internacionales y los conflictos hier[a]n gravemente a la familia humana».

«La guerra nunca es digna del hombre, y nunca será bendecida por Dios, porque el Creador nos ha dotado de inteligencia y voluntad para resolver los conflictos como seres humanos y no como animales, aun cuando [estemos] dotados de armas hipertecnológicas», declaró el papa estadounidense nacionalizado peruano.

Es la segunda vez que León XIV convoca a los 241 miembros del colegio cardenalicio, tanto electores como no electores, radicados en Roma o en otros puntos del planeta, desde que fue elegido en mayo de 2025.

Entre oraciones, grupos de trabajo y asambleas plenarias, los cardenales tratarán, entre otros temas, sobre cómo responde la Iglesia a las desigualdades sociales, económicas y políticas, según el programa difundido por el Vaticano.

«Habrá un verdadero intercambio entre nosotros, estamos viendo que el papa León quiere que formemos un colegio, que nos conozcamos (…) Cuantas más reuniones como esta tengamos, más unidos estaremos», dijo a la AFP el cardenal Jean-Paul Vesco, arzobispo de Argel.

León XIV organizó el primero de estos encuentros en enero. Con ello, pretende reforzar el papel del colegio cardenalicio como instancia de consejo y de deliberación, en una Iglesia cada vez más diversa.

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