El papa nombra al arzobispo Petar Rajič prefecto de la Casa Pontifica

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Ciudad del Vaticano, 30 mar (EFE).- El papa León XIV nombró este lunes al arzobispo Petar Rajič, nacido en Canadá de padres bosniocroatas, nuevo prefecto de la Casa Pontifica, el departamento que se ocupa de la organización de las audiencias y de las ceremonias del pontífice.

Este cargo estaba vacante desde 2023, cuando Francisco retiró de su cargo el arzobispo Georg Gänswein, el histórico secretario de Benedicto XVI.

La Prefectura de la Casa Pontificia es el departamento de la Curia Romana que organiza las audiencias, las varias ceremonias religiosas y civiles y se ocupa del protocolo.

Rajič era hasta ahora nuncio en Italia, un puesto que ahora ocupará el venezolano Edgar Peña Parra, hasta este lunes sustituto de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

Por lo tanto, el arzobispo administrará la agenda del papa que hasta ahora ha estado a cargo de un «regente», el padre Leonardo Sapienza, en servicio desde 2012 bajo el pontificado de Benedicto XVI.

Desde noviembre de 2025, el papa León XIV había designado al padre agustino nigeriano Edward Daniang Daleng como «vicerregente» para ayudar a sus labores a Sapienza. EFE

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