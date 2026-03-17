El papa pide dar respuestas a «los abusos y explotación» que sufre la Amazonía

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 17 mar (EFE).- El papa León XIV pidió que se de «una respuesta adecuada ante los numerosos desafíos sociales, ambientales, culturales y eclesiales que persisten en la Amazonía, amenazada por situaciones de abuso y de explotación».

Así lo expresó en un vídeomensaje enviado este martes a los participantes de la VI Asamblea de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) que se está celebrando en Bogotá y a los que el papa invitó además a «acompañar a los que sufren, custodiar la creación y el respeto a la vida en todas sus formas, especialmente a la vida humana».

El pontífice también abogó por la «inculturación» de la fe con las tradiciones indígenas que, dijo, «es un camino difícil, pero necesario»

«Por eso, los animo a proseguir juntos, pastores y fieles, en el fortalecimiento de la identidad de los discípulos misioneros en la Amazonía», añadió

«Sigan sembrando en el surco que ha sido regado incluso con la sangre de tantos hombres y mujeres que les han precedido, y que unidos a la pasión de Cristo se han convertido en la raíz de un “árbol gigante” que crece en la Amazonía», añadió.

La reunión, celebrada en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), tiene como objetivo «definir una Iglesia con rostro amazónico», meta del Sínodo de los Obispos de 2019 sobre la Amazonía, y elegir al presidente de la organización para los próximos cuatro años. EFE

ccg/sam/lss