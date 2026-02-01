El papa pide dialogo entre Estados Unidos y Cuba para evitar el sufrimiento de los cubanos

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 1 feb (EFE).- El papa León XIV pidió este domingo a Cuba y Estados Unidos «un dialogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano», tras el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro.

«He recibido con gran preocupación noticias de aumento tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo…», dijo el papa asomado a la ventana de su estudio en el palacio apostólico. EFE

ccg/vh