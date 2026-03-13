El papa pide un «examen de conciencia» a los cristianos con responsabilidad en la guerra

Ciudad del Vaticano, 13 mar (EFE).- El papa León XIV interrogó a los cristianos que tienen responsabilidades e las guerras si «tienen el valor de hacer un serio examen de conciencia y de confesarse», al recibir este viernes en audiencia a los participantes en un curso organizado por la Penitenciaría Apostólica.

«Reconocer nuestros pecados (…) genera la unidad interior de la persona y la unidad con la Iglesia; por lo tanto, favorece también la paz y la unidad en la familia humana», expresó el pontífice estadounidense en su discurso.

Y entonces agregó: «Cabría preguntarse: ¿tienen los cristianos que tienen graves responsabilidades en los conflictos armados la humildad y el valor de hacer un serio examen de conciencia y de confesarse».

«¡Solo una persona reconciliada es capaz de vivir una vida llena de paz y serenidad! Quienes dejan a un lado las armas del orgullo y se dejan renovar continuamente por el perdón de Dios se convierten en agentes de reconciliación en su vida diaria», dijo.

El pontífice estadounidense también recordó «que todo cristiano está obligado a confesarse sacramentalmente al menos una vez al año», tal como indica el Catecismo de la Iglesia Católica.

Agregó además que con la confesión, la Iglesia da «nueva energía a la sociedad y al mundo» y que «es el requisito indispensable para la unidad interior de las personas, tan necesaria hoy en día en este tiempo de fragmentación en el que nos toca vivir». EFE

