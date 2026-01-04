El papa urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de Maduro

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 4 ene (EFE).- El papa León XIV ha afirmado este domingo que «el bien del pueblo venezolano debe prevalecer» ante cualquier otra consideración, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y ha urgido a garantizar la soberanía y el estado de derecho en el país caribeño.

«Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevelecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz», dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus. EFE

gsm/vh

(foto)