El papa viajará a España, países africanos y Mónaco

El papa León XIV debe viajar en junio a España para inaugurar la torre más alta de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, después de visitar cuatro países africanos y Mónaco.

El viaje del papa a cuatro países africanos incluye a Argelia, anunció el Vaticano, lo que supone la primera vez que un pontífice viaje a la nación musulmana del norte de África.

El viaje a España, que ya había sido avanzado por el arzobispo de Madrid a principios de año, se confirmó para las fechas del 6 al 12 de junio.

De acuerdo con el medio oficial Vatican News, León visitará primero Madrid y luego se desplazará a Barcelona, donde debe inaugurar la más alta y más reciente torre de la basílica de la Sagrada Familia. Esta última torre, de 172,5 metros, fue coronada el 20 de febrero.

Alrededor de la torre todavía quedan los andamios, que se irán retirando progresivamente antes del 10 de junio, cuando está prevista la bendición de la construcción.

La visita papal e inauguración coincide con el centenario de la muerte de su arquitecto catalán, Antoni Gaudí, declarado «venerable» por la Iglesia católica en 2025, el primer paso en el camino hacia la santidad.

El presidente regional de Cataluña, Salvador Illa, saludó este miércoles en X la visita del pontífice.

«Su visita será una magnífica forma de celebrar el Año Gaudí y la finalización de la Torre de Jesús, que corona la Sagrada Familia», señaló.

La Sagrada Familia también es, desde hace un tiempo, la iglesia más alta del mundo, tras arrebatarle el récord al templo de Ulm, en Alemania.

La gira por España contempla también un viaje a las islas Canarias, un archipiélago frente a la costa de África occidental, un punto clave en la ruta migratoria hacia Europa.

El papa estadounidense, que se convirtió en jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo en mayo, es un firme defensor de los migrantes, una causa que también fue muy querida para su predecesor, el papa Francisco.

Durante su estancia en las Canarias, León visitará Tenerife y Gran Canaria, señaló Vatican News.

– Visita de alto simbolismo –

La visita del papa a Argelia, que incluye paradas en Argel y Annaba del 13 al 15 de abril, será particularmente simbólica.

Además de un enorme país musulmán, Argelia es la tierra natal de San Agustín, en el siglo V, y el papa pertenece a la orden agustiniana, fundada en el siglo XIII.

El islam es la religión de Estado en Argelia, pero la Constitución garantiza la libertad de culto, supeditada a la aprobación por parte de las autoridades tanto del lugar de culto como del predicador.

La visita de León, que deberá estar centrada en el diálogo interreligioso, llega 30 años después de la decapitación de siete monjes trapenses franceses de un monasterio durante la guerra civil de los años noventa.

El jefe de la Iglesia católica visitará después Camerún (15-18 de abril), Angola (18-21 de abril) y Guinea Ecuatorial (21-23 de abril).

Es probable que el papa haga un llamamiento a la paz y al diálogo durante su estancia en Angola y Camerún, donde los prolongados conflictos separatistas siguen causando la muerte de civiles.

Antes de su viaje a África, el pontífice también visitará Mónaco por un día, indicó el Vaticano.

La visita al principado de la Riviera francesa tendrá lugar el 28 de marzo y será el primer viaje papal a esa ciudad-Estado en tiempos modernos.

Un comunicado del principado, en nombre del príncipe Alberto II y la princesa Charlene, afirmó que será «un momento histórico para Mónaco y constituirá una fuerte señal de esperanza, en un espíritu de diálogo, paz y responsabilidad compartida».

Los anuncios de estos viajes fueron formulados después de conocerse que el papa visitará en los próximos meses varias zonas dentro de Italia, incluida la isla de Lampedusa, tradicional punto de llegada de migrantes del norte africano.

