El paraguayo Ángel Romero llega a Argentina para firmar con el Boca Juniors

Buenos Aires, 27 ene (EFE).- El delantero paraguayo Ángel Romero llegó en la madrugada de este martes a Argentina e inició la revisión médica previa a la firma de su contrato con el Atlético Boca Juniors, que le convertirá en el primer refuerzo del club para la temporada 2026.

Romero, de 33 años, se presentó en una clínica de la ciudad de Buenos Aires para cumplir con los estudios de rutina y, si no surge ningún inconveniente, firmará su contrato con la institución xeneize hasta diciembre de 2026 (con opción de extenderlo una temporada más).

“Vengo a aportar lo mío para poder ver a Boca campeón”, expresó a los periodistas a su llegada a Buenos Aires en el aeropuerto de Ezeiza.

El delantero, que quedó libre tras su paso por el Sport Club Corinthians Paulista (Brasil), explicó a la prensa paraguaya antes de viajar a Argentina cómo ha sido el proceso: “Fue todo muy fácil. Viniendo de Román (Riquelme, el actual presidente del club) y de Boca, seduce mucho al jugador. Seduce siempre jugar en Boca”.

“Físicamente me siento muy bien, pero me falta un poco de ritmo de juego. Estuve casi un mes parado y trataré de ponerme a punto lo más rápido posible”, expresó, al reconocer cómo se siente físicamente.

Boca Juniors confirmó el lunes esta operación a través de sus redes sociales y, de completarse la revisión médica, Romero se incorporará al plantel dirigido por Claudio Úbeda en las próximas horas.

No es la primera vez que el club intenta sumar al delantero paraguayo, ya que Riquelme había manifestado interés en el pasado.

El apellido Romero, además, tiene antecedentes recientes en Boca: el hermano de la nueva adquisición del equipo, Óscar, jugó en el club entre 2022 y 2023.

La llegada de Ángel Romero aparece como una alternativa inmediata para reforzar el equipo de cara a la competencia local e internacional.

Boca Juniors logró este domingo un ajustado triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra, en la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, y este miércoles se enfrentará como visitante a Estudiantes de La Plata. EFE

