El Parlamento alemán adopta un proyecto para implantar un servicio militar voluntario

afp_tickers

2 minutos

El Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, dio este viernes su visto bueno para que se mantenga el servicio militar voluntario, al cabo de un arduo debate entre los miembros de la coalición sobre cómo reforzar un ejército con escasez de reclutas.

Los conservadores del jefe de gobierno Friedrich Merz, militantes de la CDU-CSU, querían reimponer una suerte de reclutamiento obligatorio para los hombres, que serían elegidos por sorteo, pero sus socios de coalición, los socialdemócratas del PSD, se opusieron.

Al final, acordaron trabajar en la instauración de un servicio militar voluntario de un mínimo de 6 meses dirigido a hombres de 18 años. Para participar en él, deberán someterse a un examen médico y rellenar un formulario sobre su disponibilidad y voluntad de servir en el ejército.

Las mujeres también podrán inscribirse de forma voluntaria.

Estas disposiciones se introducirán a partir de mediados de 2027, precisó el Ministerio de Defensa en un comunicado, siempre y cuando lo apruebe la Cámara Alta del Parlamento.

En principio, el servicio militar será voluntario pero el dispositivo podría modificarse si la situación de seguridad «se deteriorara» y los objetivos en materia de efectivos del ejército no se alcanzaran, indicó el ministro de Defensa, Boris Pistorius.

El partido de ultraderecha AfD, los Verdes y el partido de izquierda Die Linke votaron en contra de la iniciativa.

Los objetivos de la OTAN prevén que el ejército alemán tenga un contingente de 460.000 soldados, de los que 260.000 estarían en activo y 200.000 serían reservistas.

Actualmente, las fuerzas armadas tienen 182.000 militares en activo y 49.000 reservistas.

lep/jpl/alv/jvb/eg