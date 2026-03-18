El Parlamento de Escocia rechaza legalizar la ayuda a la muerte

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El Parlamento escocés, que cuenta con competencias autónomas en materia de salud, rechazó el martes un proyecto de ley que contemplaba la legalización de la ayuda para morir.

Los parlamentarios regionales rechazaron el texto por 69 votos contra 57, tras un debate de más de dos horas.

La votación se dio tras más de un año de acalorados debates y decenas de modificaciones al proyecto de ley inicial.

Los legisladores tienen libertad para votar, lo que hacía prever un resultado reñido.

De haber sido aprobado, el texto permitía a los mayores de edad con un enfermedad terminal y una esperanza de vida estimada en menos de seis meses solicitar la ayuda para morir.

Para poder recibir ayuda, el paciente hubiera necesitado que dos médicos confirmaran que padece una enfermedad terminal y que tienen la capacidad mental para solicitar ayuda para morir.

Los partidarios afirman que la legalización proporcionaría a las personas dignidad y compasión al final de sus vidas. Se trataba de un «proyecto de ley sobre muerte asistida más estricto y con mayores salvaguardias del mundo», afirmó Liam McArthur, diputado liberal demócrata que propuso la legislación.

Los detractores temen que las personas discapacitadas y vulnerables, incluidos los ancianos, puedan verse coaccionadas a morir y les preocupa que esto pueda afectar los cuidados al final de la vida.

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