El Parlamento de Tailandia elige al conservador Anutin Charnvirakul como primer ministro

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Bangkok, 19 mar (EFE).- El Parlamento de Tailandia eligió este jueves como primer ministro para un mandato de cuatro años al conservador Anutin Charnvirakul, quien renueva así el cargo tras las elecciones anticipadas del 8 de febrero y después de haber tomado el relevo tras la destitución de su precedesora el año pasado.

En una sesión celebrada en la Cámara de Representantes, 293 de los 500 diputados de la cámara votaron en favor de Anutin, superando de manera amplia los 251 apoyos necesarios para ser nombrado primer ministro. EFE

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