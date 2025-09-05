The Swiss voice in the world since 1935

El Parlamento de Tailandia elige al magnate Anutin Charnvirakul como próximo primer ministro

El magnate inmobiliario conservador Anutin Charnvirakul ganó este viernes la votación en el Parlamento tailandés para convertirse en el próximo primer ministro del país.

Charnvirakul obtuvo 331 votos, alcanzando así una cómoda mayoría entre los 492 diputados que integran la cámara baja de la Asamblea Nacional de Tailandia, según los resultados oficiales finales.

«El Parlamento aprueba la nominación de Anutin Charnvirakul en el cargo de primer ministro», declaró el vicepresidente de la cámara, Chalad Khamchuang.

Horas antes, el ex primer ministro (2001-2006) y empresario tailandés Thaksin Shinawatra -cuyo proceso parlamentario sacó a su partido del poder-, abandonó el país en un jet privado.

En X, Thaksin explicó que dejó Tailandia para un examen médico en Singapur, pero que finalmente se desvió hacia Dubái debido al cierre de un aeropuerto.

Tailandia había tenido dificultades para formar un nuevo gobierno desde la destitución de su primera ministra Paetongtarn Shinawatra, hija de Thaksin, que asumió en agosto de 2024 y fue destituida definitivamente la semana pasada por su gestión de una reciente crisis con Camboya.

Con el apoyo de la oposición en el Parlamento, Anutin Charnvirakul -antiguo aliado del clan Shinawatra- era considerado como el favorito para convertirse en primer ministro.

El político, de 58 años, lidera el Partido Bhumjaithai y anteriormente se desempeñó como viceprimer ministro, ministro del Interior y ministro de Salud —pero quizás sea más conocido por haber cumplido su promesa de legalizar el cannabis en 2022.

También estuvo a cargo de la respuesta al covid-19 en el país, cuya economía depende del turismo. 

