El Parlamento Europeo debatirá la próxima semana la regularización de migrantes en España

2 minutos

Bruselas, 4 feb (EFE).- El Parlamento Europeo debatirá la regularización de en torno a medio millón de personas migrantes que impulsa el Gobierno español, a iniciativa del PP y de Vox, cuyos grupos europeos votaron este miércoles a favor de modificar la agenda del pleno que se celebrará la próxima semana en Estrasburgo (Francia).

Una mayoría de los grupos políticos se mostró favorable a incluir este asunto en el orden del día del pleno tras la controversia por la decisión a finales de enero del Consejo de Ministros español de tramitar urgentemente este real decreto.

Según la agenda provisional del pleno, el debate se celebraría el próximo martes 10 en la sesión de tarde bajo el debate «Declaración de la Comisión sobre la política de regularización a gran escala de España y su impacto en el Espacio Schengen y en la política migratoria de la UE».

Fuentes del PP en la Eurocámara señalaron que sus socios europeos entienden que esta regularización «impacta directamente al espacio Schengen y a la libertad de movimiento, uno de los principales valores de la Unión Europea», ya que «se regularizan en España, pero se pueden mover con libertad a través del resto de Estados Miembros».

«Las decisiones unilaterales tienen consecuencias para toda la UE. Esta regularización puede suponer un efecto llamada para quienes ahora ven en España la puerta abierta de entrada a la Unión Europea», añadieron.

El tema también se analizará en una fecha aún por definirse en el grupo de trabajo de escrutinio de Schengen y fronteras en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.

El pasado 29 de enero el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, dijo estar al tanto de la regularización anunciada en España y avaló la competencia del país para decidir cómo abordar la situación de los migrantes irregulares presentes en su territorio. EFE

