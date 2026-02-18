El Parlamento nipón revalida a Takaichi como primera ministra tras arrasar en los comicios

Tokio, 18 feb (EFE).- El Parlamento de Japón revalidó este miércoles a la líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, como primera ministra del archipiélago, después de obtener una arrolladora victoria de dos tercios de la Cámara Baja en las recientes elecciones anticipadas.

La líder conservadora y nacionalista, que se convirtió el pasado octubre en la primera mujer en liderar el archipiélago y convocó comicios anticipados el 8 de febrero, obtuvo 354 de los 464 votos en la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento del país asiático, la más importante de las dos y que prevalece sobre la Cámara Alta.

Takaichi obtuvo así la mayoría en la Cámara Baja de la Dieta, por delante de los 50 votos que recibió el segundo más votado, el líder del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), Yuichiro Tamaki. EFE

