El Partido Comunista de Cuba envió sms para convocar al acto en apoyo a Venezuela

La Habana, 3 ene (EFE).- El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) envió este sábado mensajes de texto por telefonía móvil convocando a las personas a participar en el acto político realizado en apoyo a Venezuela.

“A partir de las 10 am todos a la tribuna antimperialista en respaldo a Venezuela”, decía el sms enviado por la formación política en referencia al acto realizado en la mañana frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Estos tipos de alertas son inusuales en Cuba, especialmente si son enviadas por el PCC, algo que no ocurre ni cuando hay azotes de huracanes u otro tipo de desastres naturales.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, encabezó esta mañana un acto en la Tribuna Antiimperialista, una plaza ubicada frente al malecón habanero y a un lado de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

A la concentración asistieron centenares de seguidores del Gobierno isleño, integrantes del Ejecutivo y el embajador venezolano en La Habana, Orlando Maneiro.

El acto se realizó en respuesta al ataque de este sábado de Estados Unidos contra Venezuela que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. EFE

