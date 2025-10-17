El partido de Machado denuncia 30 «detenciones arbitrarias» en Venezuela durante octubre

2 minutos

Caracas, 17 oct (EFE).- Vente Venezuela (VV), el partido liderado por la opositora y nobel de la paz María Corina Machado, denunció este viernes que «al menos 30» personas han sido víctimas de «detenciones arbitrarias» en el país en lo que va de octubre, de las cuales -aseguró- tres fueron liberadas y las otras 27 permanecen arrestadas.

«Ola represiva desatada por el régimen de (Nicolás) Maduro en los últimos días ha generado al menos 30 detenciones arbitrarias y múltiples allanamientos», dijo en X el Comité de Derechos Humanos de VV.

Entre los detenidos, señaló que hay «miembros de organizaciones políticas, líderes sociales y familiares de dirigentes, quienes -denunció- son sometidos a desaparición forzada».

Estos operativos, según el comité, se han llevado a cabo en seis estados del país.

Con respecto a los allanamientos, afirmó que «muchos de estos» se efectuaron «de manera violenta y sin orden judicial».

«Además, funcionarios se roban incluso pertenencias que se encuentran en la propiedad, como vehículos y celulares. Todo esto representa una violación a los derechos humanos y fundamentales de estos ciudadanos», expresó el comité de Vente Venezuela, que exigió «el cese de la persecución».

Los últimos tres detenidos, según el partido, son los hermanos y estudiantes universitarios José y Omario Castellanos, y su madre, Blanca de Loaiza, luego de que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) «allanaron» su vivienda en el estado Lara (oeste).

Este viernes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió por «la libertad y la justicia» en el país suramericano, a propósito de la canonización, este próximo domingo, del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, quienes serán los primeros santos venezolanos.

Además, la organización dijo esperar que «quienes tienen poder y autoridad (…) escuchen el clamor de un pueblo que anhela paz, respeto a los derechos humanos y libertad plena».

La canonización ha sido considerada por organizaciones no gubernamentales, opositores, activistas de DD.HH. y la misma Iglesia católica venezolana también como una oportunidad para exigir la liberación de los presos políticos, un llamado encabezado, principalmente, por familiares de estos detenidos.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 845 presos políticos.

El Ejecutivo y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan ONG y opositores.EFE

