El partido de Machado denuncia la detención de un coordinador en el oeste de Venezuela

1 minuto

Caracas, 6 nov (EFE).- Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció este jueves la detención de Víctor González, su coordinador en el municipio Mara, estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), a quien considera inocente.

A través de su cuenta en X, VV aseguró que González fue detenido el pasado 23 de octubre por «varios sujetos encapuchados y portando armas largas».

«¡Pensar distinto no es un delito!», manifestó la formación, al tiempo que pidió la liberación de todos los presos políticos, que son 875, según la ONG Foro Penal.

Tanto el Gobierno como la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

El pasado lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió sobre el aumento de las detenciones en Venezuela «sin información pública suficiente» de los casos, lo que consideró como un «escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada» debido a esta «opacidad» y también por la «negación del acceso a asistencia legal» que asegura existe en el país.

En su cuenta de X, la organización indicó que, durante la última semana, se ha «evidenciado un preocupante aumento de detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado en distintas regiones del país», sin que se informe, añadió, sobre las «circunstancias o el paradero de las personas privadas de libertad». EFE

rbc/lb/jrh