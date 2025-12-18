El partido de ultraderecha finlandés apercibe a dos de sus diputados por escándalo racista

3 minutos

Helsinki, 18 dic (EFE).- El grupo parlamentario del partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, uno de los cuatro socios de la coalición de Gobierno, apercibió este jueves a dos de sus diputados por el escándalo racista desatado a raíz de unas fotos publicadas en sus redes sociales consideradas ofensivas contra la comunidad asiática.

Los dos diputados ultras, Juho Eerola y Kaisa Garedew, recibieron de su grupo parlamentario una «seria amonestación» a instancias de los otros tres partidos gubernamentales, que habían exigido algún tipo de sanción contra ellos por dañar la imagen internacional de Finlandia y del Gobierno con sus actos.

Tras ser amonestados, ambos diputados admitieron que la publicación de las fotos fue un error y pidieron perdón públicamente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas.

El presidente del grupo parlamentario de Verdaderos Finlandeses, Jani Mäkelä, declaró después a la prensa que las fotos publicadas por los dos diputados no tenían motivaciones racistas y señaló que espera que este castigo sea suficiente para reparar el daño causado a la reputación de Finlandia.

«Hemos discutido seriamente el asunto en el grupo parlamentario y hemos llegado a la conclusión de que las imágenes no deberían haberse publicado, y hemos llegado a un acuerdo de que no volverá a suceder en el futuro», dijo Mäkelä.

El escándalo surgió a finales de noviembre, después de que la modelo finlandesa Sarah Dzafce, elegida Miss Finlandia hace tres meses, subiese a la red social Jodel una foto en la que aparecía estirando sus ojos para darles una forma rasgada, acompañada del texto «comiendo con un chino».

Dzafce, quien fue más tarde despojada de su corona de Miss Finlandia, recibió un aluvión de críticas en las redes, ya que muchos internautas interpretaron el gesto como una burla racista.

La polémica se agravó cuando días después Eerola y Garedew, así como el eurodiputado Sebastian Tynkkynen, subieron a sus propias redes sociales fotos en las que también aparecían con los ojos rasgados, supuestamente en solidaridad con Dzafce.

El escándalo se extendió por los países asiáticos a través de las redes sociales y afectó negativamente la buena imagen de Finlandia y de sus empresas, con llamadas incluso a boicotear los productos finlandeses.

En un intento de apaciguar la situación, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, pidió perdón públicamente este miércoles a los países asiáticos por lo sucedido en una declaración publicada en las redes sociales de las embajadas de la nación nórdica en Japón, Corea del Sur y China.

Horas después, el Gobierno japonés envió a Helsinki «un mensaje de preocupación» y exigió a las autoridades finlandesas que den una «respuesta apropiada» al escándalo.

La polémica racista, la enésima que protagonizan políticos del partido de ultraderecha desde su llegada al Gobierno en 2023, ha vuelto a tensar las relaciones dentro del Ejecutivo finlandés, que el pasado año se vio obligado a lavar su imagen pública redactando un plan de acción contra el racismo. EFE

jg/cae/ajs