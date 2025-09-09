El pateador Eddy Piñeiro, de origen cubano y nicaragüense, firma con San Francisco 49ers

Redacción Deportes, 9 sep (EFE).- Los San Francisco 49ers firmaron este martes a Eddy Piñeiro, jugador de origen cubano y nicaragüense, quien es el tercer pateador más preciso en la historia de la NFL.

Piñeiro llega en sustitución de Jake Moody, un chico de 25 años, que fue despedido más temprano luego de que el pasado domingo falló un par de los tres goles de campo que intentó en el debut del equipo en la temporada; uno de ellos de apenas 27 yardas, una muy corta distancia.

La eficiencia de Piñeiro en la liga solo está por debajo de Justin Tucker, leyenda de los Baltimore Ravens, quien actualmente es agente libre y está suspendido diez partidos por demandas de acoso sexual, por lo que no era una opción, y de Harrison Butker, el estelar de los Kansas City Chiefs.

Eddy, de 29 años, es hijo de padre cubano y madre nicaragüense. Llegó a la NFL como agente libre no reclutado en 2018 por los Oakland Raiders, una campaña después pasó a los Chicago Bears, a los que dejó al final de la temporada del 2020.

En 2021 estuvo con los New York Jets y las dos recientes temporadas brilló con los Carolina Panthers, equipo con el que en el 2022 conectó 33 de 35 goles de campo y en 2024 fue efectivo en 22 de 26 intentos.

En siete años de carrera se ha convertido en uno de los mejores de todos los tiempos en la NFL. Ha hecho buenos 111 de los 126 goles de campo que ha pateado para un destacado 88.1 por ciento de efectividad. Su gol de campo más largo es de 56 yardas.

El equipo del entrenador Kyle Shanahan no perdió tiempo luego del despido de Moody, más temprano, y llamó a Piñeiro para el entrenamiento matutino del equipo, después del cual decidieron firmarlo para lo que resta de la temporada 2025.

La contratación de Piñeiro representa un gran avance significativo en la posición de pateador en los gambusinos que pasarán de tener a un hombre con 74.2 por ciento de efectividad, una de los peores registros de la NFL con Jake Moody en la posición, a 88.1, la tercera mejor en la historia de la liga con Eddy como pateador. EFE

