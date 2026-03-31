El Patriarca Latino anuncia que la Pascua en Jerusalén será a puerta cerrada

afp_tickers

2 minutos

Las celebraciones de Pascua en el lugar más sagrado del cristianismo se llevarán a cabo a puerta cerrada, afirmó este martes el Patriarca Latino de Jerusalén, después de que la policía israelí le impidiera entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro, lo que provocó una condena internacional.

La policía impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa acceder a la iglesia el Domingo de Ramos, alegando motivos de seguridad. Israel impuso restricciones a las reuniones en lugares sagrados durante la guerra en curso con Irán.

Tras las críticas internacionales, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el Patriarca Latino tendría «acceso completo e inmediato» a la iglesia.

Para los cristianos el Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, que conmemora los últimos días de Jesucristo en Jerusalén antes de su crucifixión y resurrección en Pascua.

«La liturgia de la Semana Santa se celebrará internamente, a puerta cerrada, sin público, con una comunidad local y algunas otras personas», declaró Pizzaballa a los periodistas este martes, precisando que solo participarán unas pocas personas y un obispo.

Añadió que la iglesia intentará transmitir en directo todas las celebraciones de Pascua.

La Iglesia del Santo Sepulcro está ubicada en el lugar donde según la tradición cristiana Jesucristo fue crucificado, enterrado y después resucitó.

Pizzaballa indicó que, aunque inicialmente hubo «algunos malentendidos» con la policía el Domingo de Ramos, la actuación de los agentes fue «muy respetuosa» y se estableció rápidamente un diálogo con las autoridades israelíes para resolver el problema.

El Custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Ielpo, a quien también se le impidió entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro el domingo pasado, describió el incidente como un «episodio doloroso» para los cristianos de todo el mundo.

Sin embargo, declaró a los periodistas este martes que el incidente representa una oportunidad para garantizar que la libertad de culto de todas las religiones sea respetada en el futuro.

«Es sobre este principio que deseamos seguir construyendo el diálogo y la cooperación con las autoridades, convencidos de que el respeto mutuo es la base de una convivencia auténtica y de la protección de los lugares santos, que no pertenecen solo a esta tierra, sino a toda la humanidad», afirmó.

acc/jd/dcp/mab/an