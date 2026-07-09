El PE propone excluir de la normativa contra el abuso sexual infantil los chats cifrados

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Bruselas, 9 jul (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) propuso este jueves excluir de la prórroga de las normas temporales que permiten detectar, denunciar y eliminar de manera voluntaria contenidos de abuso sexual infantil en línea los chats en cifrados de extremo a extremo.

La Eurocámara adoptó en la segunda lectura las enmiendas que especifican que deben quedar excluidas del alcance de la normativa «las comunicaciones interpersonales a las que se aplique, se haya aplicado o se vaya a aplicar el cifrado de extremo a extremo», explicó el PE en un comunicado.

El pasado 23 de marzo, el Consejo (países de la UE) y el PE no lograron acordar la prórroga de una excepción que permite a los proveedores de internet detectar de manera voluntaria el abuso sexual infantil en internet que expiraba el pasado 3 de abril.

Tras el fracaso, se echaron la culpa mutuamente y alertaron de que esa falta de acuerdo impedirá seguir aplicando la normativa vigente, lo que deja a la UE de momento sin un instrumento legal contra la difusión de esos contenidos.

La posición enmendada del PE será ahora remitida al Consejo, que tiene tres meses para aprobar o rechazar las enmiendas y, si el Consejo no acepta todos los cambios propuestos por el Parlamento, los dos colegisladores tendrán que iniciar el proceso de conciliación para acordar la ley.

Sin embargo, el eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos, presidente del Comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior del PE, se mostró confiado en que el Consejo acepte el texto revisado por la Eurocámara «inminentemente».

«Siempre defendimos que esta base legal temporal no debía haber expirado. Europa se quedó sin una herramienta esencial para proteger a los menores», dijo Zarzalejos.

La propuesta enviada por el Consejo al PE restablecía la excepción que había expirado el pasado 3 de abril para permitir a los proveedores de servicios en internet detectar de forma voluntaria situaciones de abuso sexual infantil y de captación de menores con fines sexuales en las comunicaciones privadas de sus plataformas, así como eliminar y denunciar el material correspondiente.

Las instituciones europeas buscan desatascar esta norma para que se aplique temporalmente, hasta el 3 de abril de 2028, mientras continúan las negociaciones de cara a un reglamento permanente para prevenir y combatir el abuso sexual infantil, del que Zarzalejos es negociador por parte de la Eurocámara. EFE

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