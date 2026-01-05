El Pentágono inicia el proceso para degradar al senador que Trump acusó de sedición

2 minutos

Washington, 5 ene (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció este lunes el comienzo del procedimiento para degradar de su rango militar a Mark Kelly, senador demócrata por Arizona y capitán de navío retirado de la Armada, después de que el presidente, Donald Trump, lo acusara de sedición por instar a soldados a no acatar «órdenes ilegales».

Hegseth anunció en X que el Pentágono inició el proceso que implicaría la »reducción en el grado de jubilación que repercutirá en el salario de jubilación» de Kelly, uno de los críticos más vocales de la Administración Trump.

Anunció que ha emitido una carta formal de censura en la que se relatan los hechos que describen »la imprudente mala conducta» del legislador, quien «sigue sujeto a la justicia militar» por sus «declaraciones sediciosas», advirtió.

«Esta censura es un paso necesario del proceso, y se colocará en el archivo oficial y permanente del capitán Kelly», dijo Hegseth en su mensaje, donde agregó que el senador demócrata tendrá un plazo de 30 días para responder.

El Pentágono inició el pasado noviembre una investigación contra Kelly por acusaciones de «mala conducta» pocos días después de que este apareciera junto a otros cinco legisladores demócratas en un vídeo instando a las tropas a a «defender la Constitución» y a «desobedecer órdenes ilegales» de Trump, sin especificar a cuáles se refieren.

El vídeo se publicó en un contexto marcado por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en diversas ciudades estadounidenses o la destrucción sumaria de supuestas narcolanchas en aguas cercanas a Colombia y Venezuela, ambas acciones ordenadas por la Casa Blanca.

Las imágenes desató la ira de presidente estadounidense, quien acusó a los participantes de ‘conducta sediciosa’ y llegó a sugerir que debían ser ejecutados. EFE

