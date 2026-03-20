El Pentágono planea mantener a la Guardia Nacional en Washington todo el mandato de Trump

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Washington, 20 mar (EFE).- El Pentágono se plantea mantener la presencia de la Guardia Nacional desplegada en la ciudad de Washington hasta el final del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, previsto en 2029.

La propuesta, que se encuentra a la espera de ser ratificada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, supondría la presencia de soldados del cuerpo de reservistas en la capital estadounidense hasta el 20 de enero de 2029, según publican varios medios.

Unos 2.900 miembros de la Guardia Nacional están desplegados en Washington como parte de la iniciativa que Trump lanzó el pasado mes de agosto para combatir la criminalidad en la capital estadounidense, una iniciativa que fue rechazada por las autoridades demócratas de la ciudad, que la calificaron de innecesaria.

Trump suele presumir de haber logrado reducir la violencia en la capital, aunque los datos oficiales ya demostraban una tendencia a la baja antes de que desplegara a los agentes.

En noviembre del año pasado una jueza ordenó poner fin al despliegue al considerarlo ilegal, pero esa orden fue suspendida por una apelación del Gobierno federal, mientras el litigio sigue en los tribunales.

También en noviembre una persona mató a disparos a una miembro de la Guardia Nacional e hirió a otro reservista mientras estos patrullaban cerca de una estación de metro próxima a la Casa Blanca.

Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles (California) y Chicago (Illinois), e intentó desplegarlas en Portland (Oregón), pero no han llegado a concretarse, ya que los tribunales han considerado que no hay motivos suficientes para su presencia en las calles de estas ciudades.

La presencia de la Guardia Nacional, una fuerza militar de reserva, ha suscitado debate en Estados Unidos por la militarización de las calles de ciudades gobernadas por la oposición demócrata y por las dudas sobre el uso de este recurso militar y su coste. EFE

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