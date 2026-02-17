El petróleo Brent baja 1,79 %, hasta 67,42 dólares tras principio de acuerdo de EEUU-Irán

1 minuto

Londres, 17 feb (EFE).- El barril de petróleo Brent para entrega en abril bajó este martes un 1,79 %, hasta situarse en los 67,42 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,23 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) de la capital británica, en comparación con el precio de cierre de la sesión anterior, cuando acabó en 68,65 dólares.

El Brent reaccionó a la baja después de que Irán afirmase este martes que ha alcanzado con Estados Unidos un consenso sobre los «principios» de un posible acuerdo nuclear durante la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra, lo que mitigó los temores de los inversores ante una posible escalada entre ambas potencias que pudiera afectar al suministro de crudo.

El jefe de la diplomacia iraní, Abas Araqchí, calificó esta segunda ronda en la ciudad suiza de “más seria” que la anterior del 6 de febrero en Omán y aseguró que se “lograron avances positivos”.

El mercado continúa asimismo a espera de conocer la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) sobre si aumentará o no la producción de crudo a partir de abril.

Los expertos vaticinan que la OPEP+ se inclinará en su próxima reunión del 1 de marzo a reanudar los aumentos de producción a partir de abril, después de tres meses de parón. EFE

rb/fpa