El petróleo Brent baja un 2,13 %, hasta los 63,51 dólares

1 minuto

Londres, 19 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega el próximo enero cayó este miércoles un 2,13 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 63,51 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,38 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 64,89 dólares.

El Brent cedió este miércoles más de un 2 % lastrado por las últimas cifras de los inventarios de crudo estadounidense y a la espera de conocer el impacto de las sanciones de Estados Unidos contra las principales petroleras rusas.

Según las cifras difundidas por la Administración de Información Energética (EIA), las reservas de crudo estadounidenses disminuyeron en 3,4 millones de barriles durante la semana que finalizó el 14 de septiembre, para sorpresa de los inversores.

Los datos del Instituto Americano del Petróleo (API), publicados un día antes, sugerían que las reservas de petróleo crudo habían aumentado en 4,4 millones de barriles.

La bajada del crudo, que también afectó al índice de referencia estadounidense, el petróleo de Texas (WTI), se situó por debajo de los 60 dólares y se produjo pese a los persistentes temores del mercado por los crecientes ataques ucranianos a la infraestructura rusa y el posible impacto de las sanciones estadounidenses en el suministro global. EFE

rb/lar