El petróleo Brent sube un 0,5 %, hasta 62,38 dólares

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 23 dic (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero cerró este martes en 62,38 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 0,5 % más que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,31 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 62,07 dólares.

El Brent subió por temores sobre el suministro venezolano, después de que Estados Unidos confiscara dos buques de ese país y el domingo interceptara un tercero en el Caribe, lo que genera preocupación por posibles restricciones a las exportaciones.

También impulsaron los precios la incertidumbre sobre un posible plan de paz para Ucrania y el leve aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos, que podría reflejar una demanda todavía moderada. EFE

