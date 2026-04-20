El petróleo de Texas abre con subida de un 5,7 % tras nuevas tensiones entre EE.UU. e Irán

1 minuto

Nueva York, 20 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este lunes con una subida de un 5,74 %, hasta los 88,66 dólares el barril, después de que el ataque de Estados Unidos contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz desatara de nuevo las tensiones entre ambos países.

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., sumaban 4,81 dólares respecto al cierre anterior, el pasado viernes, cuando cayó más de un 12 % tras el anuncio de la reapertura de Ormuz. EFE

ecs/rcf