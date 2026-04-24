El petróleo de Texas baja 0,1 %, con el mercado atento a las negociaciones de paz con Irán

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Nueva York, 24 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este viernes un 0,1 %, hasta los 95,75 dólares el barril, mientras el mercado tiene la vista puesta en la guerra en Irán y los posibles avances en las negociaciones de paz.

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuro del WTI para el mes de junio, el de referencia en EE.UU., restaban 0,10 dólares con respecto al cierre anterior, cuando subió un 3 %.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchí, llegará en la noche de este viernes a Islamabad (Pakistán) acompañado de una pequeña delegación para retomar las conversaciones de paz con Estados Unidos, según informaron a EFE fuentes gubernamentales paquistaníes.

Mientras, Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, según anunció ayer jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Trump informó sobre la extensión de la tregua declarada el pasado 16 de abril tras una reunión con los embajadores de Israel del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.

En paralelo a la reunión en Washington, el grupo chií Hizbulá anunció nuevos ataques contra el norte de Israel, que el Ejército interceptó.

Los operadores también siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, en medio del bloqueo total a las costas iraníes ordenado por Trump.

El mandatario anunció el martes que extendería el cese de las hostilidades con Irán hasta que la nación persa presente una propuesta de acuerdo. EFE

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