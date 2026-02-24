El petróleo de Texas baja un 1,03 %, hasta 65,63 dólares el barril

Nueva York, 24 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes un 1,03 %, hasta 65,63 dólares el barril, con la vista puesta en Estados Unidos e Irán y en un posible acuerdo entre ambos países.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban 68 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen en el foco de los operadores, que temen que una guerra entre ambos países afecte al suministro de crudo.

Washington y Teherán se reunirán este jueves en Ginebra en otra ronda de negociaciones, que tiene lugar bajo las amenazas militares de Estados Unidos.

El país norteamericano ha realizado el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo este martes que su país no desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia pero jamás renunciará a la tecnología atómica.

Washington busca detener todo el enriquecimiento de uranio iraní, la limitación del alcance de sus misiles para que no puedan golpear a Israel y el fin del apoyo a grupos regionales como Hamás e Hizbulá.

Mientras, Teherán está dispuesto a algún tipo de limitación de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas, pero se niega a renunciar a sus misiles balísticos o al apoyo a los grupos regionales.

Por otro lado, el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció hoy que interceptó en el océano Índico a un tercer petrolero que violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y que trató de escapar del cerco estadounidense.

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una «cuarentena» marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operación Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado casi una decena de buques. EFE

