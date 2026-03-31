El petróleo de Texas baja un 1,46 % tras superar los 100 dólares el barril por primera vez

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Nueva York, 31 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 1,46 %, tras superar ayer al cierre los 100 dólares el barril por primera vez desde 2022 debido a la guerra en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, se situaban en los 101,38 dólares el barril.

El Texas superó ayer los 100 dólares el barril en un cierre por primera vez desde julio de 2022.

Según The Wall Street Journal, el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó a sus asesores que está dispuesto a finalizar la campaña militar contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz «permanece en gran parte cerrado».

El mandatario dijo en una entrevista telefónica con The New York Post que la guerra contra Irán no durará «mucho más» y opinó que el estrecho de Ormuz se abrirá «automáticamente» tras la salida de Estados Unidos.

Ayer, Trump pidió a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con «coraje» y «tomen» el estrecho: «Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo», indicó en Truth Social.

Irán ha cerrado esta ruta con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto.

Mientras, un petrolero kuwaití recibió la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según la Corporación Petrolera de Kuwait.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses, a las que calificó como «compañías terroristas espías», y entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google. EFE

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