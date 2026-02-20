El petróleo de Texas baja un leve 0,06 % hasta 66,39 dólares el barril

Nueva York, 20 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este viernes un leve 0,06 %, hasta 66,39 dólares el barril, mientras los inversores miran de cerca la tensión entre EE. UU. e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo perdían 4 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán con el fin de limitar su programa nuclear.

«Supongo que puedo decir que lo estoy considerando», respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, cerca del que EE.UU. ha ordenado un gran despliegue de navíos de guerra.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió este viernes a Trump de que Irán «corresponderá» de la misma forma a EE. UU. si usa «el lenguaje de la fuerza».

«Si hablas con el pueblo iraní con el lenguaje del respeto, respondemos con el mismo lenguaje. Pero si nos hablan con el lenguaje de la fuerza, corresponderíamos con el mismo lenguaje. Creo que los iraníes han demostrado ser un pueblo muy orgulloso. Solo respondemos al lenguaje del respeto y esta es la forma en que pueden hablarnos, y verían el resultado», expresó el diplomático iraní en una entrevista en el programa ‘Morning Joe’.

Según informaron esta semana la cadena CNN y el diario The New York Times, las fuerzas armadas de EE.UU. estarían preparadas para atacar Irán este mismo fin de semana. EFE

