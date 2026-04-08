El petróleo de Texas cae un 16 % tras primer jornada de alto el fuego entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 8 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este miércoles hasta los 94,41 dólares el barril, tras restar un 16,41 % respecto al cierre anterior, en la primera jornada del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pese a las informaciones contradictorias entre ambos países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para mayo retrocedieron 18,54 dólares, después de que el martes las amenazas de Trump a Teherán dispararan el precio del crudo hasta los 112,95 dólares. EFE

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