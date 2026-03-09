El petróleo de Texas modera su subida al 5,86 %, hasta los 96,23 dólares el barril

2 minutos

Nueva York, 9 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) moderaba este lunes su subida al 5,86 %, hasta los 96,23 dólares el barril, mientras los inversores se preparan para las consecuencias económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A las 12:00 hora local (16:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 5,33 dólares con respecto al cierre del viernes.

Por la mañana, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril habían llegado a subir un 12 %, hasta los 101,88 dólares el barril.

Los precios del petróleo suben hoy debido a que los países de Oriente Medio redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región, lo que dio lugar a informes de que las naciones del G7, incluido Estados Unidos, planeaban discutir una liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas.

Los ministros de finanzas del denominado Grupo de los Siete (G7) habrían conversado por teléfono esta mañana para debatir el impacto de la guerra, según informaron medios locales, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El petróleo estadounidense subió cerca de un 35 % la semana pasada, su mayor ganancia en la historia del mercado de futuros desde 1983.

El domingo por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en sus redes que «los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo». EFE

