El petróleo de Texas pierde 1,09% tras exigir Trump a Arabia Saudí que reduzca los precios

2 minutos

Nueva York, 23 ene (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una bajada del 1,09 %, hasta 74,62 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense Donald Trump instara en el Foro de Davos (Suiza) a Arabia Saudí y a la OPEP a bajar los precios del crudo.

A la conclusión de la sesión de hoy en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del crudo estadounidense para entrega en febrero perdieron 82 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

«Voy a pedir Arabia Saudí y a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) que bajen el precio del petróleo. Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso», dijo durante un discurso en remoto en el Foro de Davos (Suiza).

Arabia Saudí, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ han estado reteniendo 2,2 millones de barriles diarios en el mercado mundial para evitar que los precios caigan en exceso.

Además, el cartel decidió en diciembre prorrogar esos recortes de producción al menos hasta marzo de 2025, antes de eliminarlos gradualmente en el transcurso de un año.

La OPEP se encuentra bajo presión, ya que la abundante producción de petróleo en Estados Unidos y la ralentización de la demanda en China están lastrando los precios.

Trump añadió que si Arabia Saudí y la OPEP bajasen los precios, la guerra entre Rusia y Ucrania «terminaría inmediatamente», sin desarrollar sus argumentos.

El mandatario estadounidense también se refirió a los planes de Arabia Saudí anunciados en las últimas horas de realizar una inversión por valor de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos.

«Le pediré al príncipe heredero (Mohamed bin Salmán), que es un tipo fantástico, que redondee esa cifra a alrededor de 1 billón», afirmó Trump.

Por otra parte, el mercado sigue pendiente de los planes arancelarios del recién investido presidente estadounidense Donald Trump, así como de sus políticas energéticas.

Entre sus primeras medidas, Trump declaró la situación de emergencia energética a nivel nacional y dijo que pretende llevar las reservas de crudo y gas «hasta el máximo». EFE

