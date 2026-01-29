El petróleo de Texas sube 3,5 %, hasta 65,42 dólares el barril, por la tensión EE.UU.-Irán

1 minuto

Nueva York, 29 ene (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves un 3,5 %, hasta los 65,42 dólares el barril, impulsado por los riesgos geopolíticos por un posible ataque de EE.UU. contra Irán tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Al cierre de la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 2,21 dólares respecto al día anterior.

El WTI alcanzó un pico de 66,5 dólares esta mañana, en la primera reacción a la escalada en las tensiones entre EE.UU. e Irán, que están en niveles máximos tras el ultimátum de Trump para que Teherán se siente a negociar y el envío de una flota estadounidense a Oriente Medio. EFE

