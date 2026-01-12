El petróleo de Texas sube un 0,6 % con la vista puesta en Irán y Venezuela

2 minutos

Nueva York, 12 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes un 0,6 %, hasta 59,5 dólares el barril, mientras el mercado tiene la vista puesta en las protestas en Irán y la situación en Venezuela y cómo ambos factores podrían impactar en el suministro de crudo.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero sumaban 0,38 dólares con respecto al cierre anterior, tras incrementar la semana pasada un 3,1 %.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que los líderes de Irán le «llamaron» ayer y «quieren negociar» tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las multitudinarias protestas que tienen lugar en el país.

Según The Wall Street Journal, Trump se reunirá mañana con su gabinete para tener su primera discusión formal sobre posibles acciones contra Irán, entre ellas ciberataques, sanciones y bombardeos.

Por otro lado, los operadores están pendientes de la situación en Venezuela después de que Trump se reuniera el pasado viernes con directivos de compañías petroleras como Chevron, Exxon, Shell o la española Repsol para tratar la reconstrucción de la industria del petróleo en el país caribeño.

Trump prometió incentivos y compensaciones a las petroleras que inviertan en Venezuela con la meta de revitalizar el sector en 18 meses, pero la industria aún duda por la «poca claridad» del apoyo, la incertidumbre política y el deterioro de la infraestructura venezolana, según expertos.

Además, el mercado está pendiente del conflicto entre Rusia y Ucrania, después de conocerse que un buque petrolero con destino a Rusia sufrió un ataque con drones en el Mar Negro la semana pasada, lo que siembra el temor a posibles interrupciones en el suministro de crudo ruso.

En el plano económico, los operadores esperan nuevos recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) estadounidense en su reunión de este mes, ya que unas tasas más bajas pueden impulsar la demanda de petróleo. EFE

asg-int/ecs/cpy