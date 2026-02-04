El petróleo de Texas sube un 3,1 % tras anunciar Irán negociaciones nucleares con EE.UU.

1 minuto

Nueva York, 4 feb (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 3,1 % y cerró en 65,14 dólares el barril tras anunciar Irán negociaciones nucleares con EE.UU. el viernes, en medio de reportes sobre desacuerdos en los asuntos a tratar entre los dos países.

Al término de la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 1,93 dólares con respecto al cierre anterior.

Irán anunció hoy que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos el viernes en Omán, un acontecimiento que se celebrará bajo las amenazas de una intervención militar de Washington, que ha desplazado una flota militar a aguas cercanas a este país. EFE

nqs-int/ecs/rcf