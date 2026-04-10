El petróleo de Texas sube un leve 0,43 % mientras EE.UU. exige la reapertura de Ormuz

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Nueva York, 10 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un leve 0,43 %, hasta los 98,29 dólares el barril, en medio de las persistentes tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte del crudo que permanece en gran medida cerrada, a pesar de un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 0,42 centavos de dólares con respecto al cierre del día anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves a Irán de que debía «detenerse de inmediato» si estaba cobrando a los buques cisterna por transitar el estrecho.

Estados Unidos alcanzó el martes un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán, a cambio de que Teherán permita el tránsito de buques por el estrecho.

No obstante, el director ejecutivo de la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos declaró el jueves que la vía marítima permanece, en gran medida, cerrada a la navegación.

Tom Essaye indica hoy en su informe The Sevens Report que la geopolítica es la principal razón que afecta al precio del crudo: «La caída inicial de aproximadamente un 17% en el precio del WTI -registrada entre la noche del martes y la madrugada del miércoles- se basó en gran medida en la expectativa de que el estrecho de Ormuz sería reabierto de inmediato».

«El WTI aún no ha cerrado por debajo del crítico nivel de ‘soporte de guerra’ situado en los 88,13 dólares, lo que deja el panorama a corto plazo en una posición neutral, si bien persisten los riesgos al alza», agrega el experto.

Los inversores también estuvieron atentos hoy al Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. de marzo, que reveló un aumento de los precios del 0,9 % respecto al mes anterior y del 3,3 % en comparación con el año anterior, lo que supone el mayor incremento anual desde mayo de 2024. EFE

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