El petróleo se dispara y las bolsas vuelven a caer por guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron con fuerza este jueves y las bolsas volvieron a operar con pérdidas por los temores sobre el impacto en la economía de la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril se disparó 8,51%, a 81,01 dólares, su mayor nivel desde julio de 2024.

El Brent del mar del Norte para entrega en mayo avanzó en tanto 4,93%, a 85,41 dólares, igualmente en máximos desde mediados de 2024.

Según analistas de Briefing.com, «el conflicto continúa intensificándose y el tráfico de petroleros sigue detenido, sin un calendario claro para el retorno a la normalidad».

Irán «no tiene intención» por ahora de cerrar el paso estratégico del estrecho de Ormuz, afirmó el jueves el canciller Abás Araqchi, aunque las señales de Teherán han sido contradictorias en los últimos días.

Por el estrecho transita alrededor del 20% del petróleo mundial y una proporción similar del gas natural licuado (GNL), flujos que permanecen fuertemente reducidos.

Al mismo tiempo, las hostilidades se agravan. Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico, mientras un buque anclado frente a Kuwait sufrió una «fuerte explosión» y una fuga de hidrocarburos, según la agencia marítima británica UKTMO.

Ante los riesgos para la infraestructura energética regional, «los países privilegian cada vez más su propio abastecimiento interno», señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

China, muy dependiente de las importaciones de hidrocarburos, ordenó a sus principales refinerías suspender exportaciones de diésel y gasolina por temor a desabastecimientos, informó Bloomberg.

– Temores de inflación –

Esta escalada de precios atiza temores de un brote de inflación y desvanece las expectativas de un recorte de los tipos de interés.

Las bolsas en Asia cerraron con ganancias, pero esta tendencia se revirtió y las bolsas europeas operaron con pérdidas desde la apertura y cerraron con caídas marcadas.

París cedió 1,49%, Londres 1,45% y Fráncfort 1,61%. Madrid bajó 1,38% y Milán 1,61%.

El ánimo de los inversores fue el mismo en Estados Unidos. En Wall Street el Dow Jones perdió un 1,61% tras caer más de un 2% durante la sesión. El tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,26% y el índice ampliado S&P 500 bajó un 0,56%.

Los inversionistas se preguntan «cada vez más por los riesgos de una inflación potencialmente más fuerte», señaló Jose Torres, de Interactive Brokers.

El mercado teme que un aumento prolongado en los precios de la energía impacte el bolsillo de los consumidores.

«Esto se reflejará en un incremento en los precios de la gasolina, en un momento en que la gente ya se siente asfixiada por el alto costo de la vida», explicó a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com.

– La economía mundial «a prueba una vez más» –

La guerra en Oriente Medio está poniendo «a prueba una vez más» la resiliencia económica mundial, afirmó este jueves en Bangkok la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

«Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo», aseguró Georgieva durante una conferencia.

La incertidumbre sobre la duración de la guerra también pesa sobre los mercados, y la naviera danesa Maersk anunció que suspenderá las reservas en el Golfo hasta nuevo aviso.

El destaque en los mercados lo tuvo Seúl.

El índice Kospi de la bolsa surcoreana cerró con una ganancia de 9,63%, una espectacular recuperación tras un desplome histórico del 12% el miércoles, en un mercado en pánico por las repercusiones del conflicto y la subida de los precios de la energía.

El susto ha sido de tal calibre que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ordenó la activación de un fondo de estabilización del mercado por 68.000 millones de dólares, que, dijo, «prevendrá la inestabilidad» en los mercados de capitales.

«La escalada de la crisis en Oriente Medio está empeorando significativamente el entorno económico y de seguridad mundial», afirmó el mandatario.

